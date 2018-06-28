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В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод, шесть человек ранены

В четверг утром, 28 июня, в Иране была сожжена часть Абаданского нефтехимического комплекса.

В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод, шесть человек ранены

В городе Абадан на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек. Как сообщает агентство Tasnim, всех раненных увезли в больницу имени Имама Хомейни в Абадане.

В тушении огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана. Завод в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Техас в пятницу, 20 апреля, произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. После взрыва начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших нет. Как сообщает Nbc4i, взрыв произошел ночью на заводе компании Valero в городе Техас-Сити.


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