В Индии разбился самолет, погибли шесть человек - ФОТО

В результате катастрофы погибли по меньшей мере шесть человек. Как сообщает Daily Mail, 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар.

На момент падения на борту самолета находились двое пилотов и двое инженеров по техническому обслуживанию воздушных судов. Все они погибли.

Кроме них погибли еще два человека, которые находились в тот момент на месте авиакатастрофы. Причина аварии пока не известна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индии разбился истребитель Су-30МКИ, проходивший испытания перед передачей в ВВС. Оба пилота успешно катапультировались. С момента принятия на вооружение в конце 90-х годов разбились как минимум восемь истребителей Су-30МКИ.