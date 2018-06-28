18:32 28.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Индии разбился самолет, погибли шесть человек - ФОТО

В индийском городе Мумбаи в четверг, 28 июня, потерпел крушение небольшой частный пассажирский самолет.

В Индии разбился самолет, погибли шесть человек - ФОТО

В результате катастрофы погибли по меньшей мере шесть человек. Как сообщает Daily Mail, 12-местный самолет Beechcraft King Air C90 во время испытательного полета упал на строительную площадку в густонаселенном районе Гаткопар.

На момент падения на борту самолета находились двое пилотов и двое инженеров по техническому обслуживанию воздушных судов. Все они погибли.

Кроме них погибли еще два человека, которые находились в тот момент на месте авиакатастрофы. Причина аварии пока не известна.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индии разбился истребитель Су-30МКИ, проходивший испытания перед передачей в ВВС. Оба пилота успешно катапультировались. С момента принятия на вооружение в конце 90-х годов разбились как минимум восемь истребителей Су-30МКИ.


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