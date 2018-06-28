В Германии произошел взрыв в жилом доме, погибли трое людей

В результате инцидента погибли три человека. Как сообщает Focus, трагедия произошла утром в районе Хухтинг. Взрыв прогремел на мансардном этаже жилого дома.

После этого на верхнем этаже дома начался пожар. Сотрудники экстренных служб нашли тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына, а также в соседнем доме обнаружена 70-летняя женщина. Взрывной волной также сильно повреждены близлежащие дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Кении городе Найроби в четверг, 28 июня, загорелся рынок. В результате инцидента погибли 15 человек. По предварительным данным еще 70 пострадали.