16:32 28.06.2018 | Происшествия | Новости
100197767:Polishuk

В Германии произошел взрыв в жилом доме, погибли трое людей

В немецкой городе Бремене в четверг, 28 июня, произошел взрыв в жилом доме.

В Германии произошел взрыв в жилом доме, погибли трое людей

В результате инцидента погибли три человека. Как сообщает Focus, трагедия произошла утром в районе Хухтинг. Взрыв прогремел на мансардном этаже жилого дома.

После этого на верхнем этаже дома начался пожар. Сотрудники экстренных служб нашли тела 41-летней женщины и ее семилетнего сына, а также в соседнем доме обнаружена 70-летняя женщина. Взрывной волной также сильно повреждены близлежащие дома.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице Кении городе Найроби в четверг, 28 июня, загорелся рынок. В результате инцидента погибли 15 человек. По предварительным данным еще 70 пострадали.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 16 июля На Житомирщине мужчина пострадал из-за взрыва боеприпаса времен Второй мировой - ФОТО НБУ объяснил, почему упала покупательная способность гривни Джим Керри нарисовал скандальный рисунок - ФОТО
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив