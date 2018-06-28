В Днепропетровской области столкнулись два грузовика, один из водителей погиб погибший

Авария произошла на автотрассе Харьков-Симферополь. В результате инцидента погиб один из водителей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация об аварии поступила около трех часов ночи. Очевидцы сообщали, что на десятом километре автодороги М-29, в Новомосковском районе произошло столкновение грузовиков марки DAF.

Уже на месте спасатели установили, один из водителей скончался на месте. Его зажало в кабине автомобиля. Другого водителя скорая помощь увезла в центральную районную больницу в хирургическое отделение в городе Новомосковск.

Спасатели с помощью оборудования открыли дверь кабины и достали тело мужчины из автомобиля и передали экспертам.

Сейчас полиция устанавливает причины столкновения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Славянске Донецкой области в среду, 27 июня, маршрутка столкнулась с легковушкой. В результате аварии девять человек получили телесные повреждения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи часов утра на перекрестке в центре города.