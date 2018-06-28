11:35 28.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Львовом в тройное ДТП попал посол Швейцарии в Украине – ФОТО

Во Львовской области  произошло столкновение троих автомобилей, в результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых двое иностранцев. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Под Львовом в тройное ДТП попал посол Швейцарии в Украине – ФОТО

Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Киев-Чоп возле села Дидылов Каменка-Бугского района.

Правоохранители установили, что 55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo СХ60 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и автомобилем Chery, за рулем которого находился львовянин.

В результате ДТП получили травмы трое водителей и трое пассажиров транспортных средств. Отмечается, что 48-летняя женщина-пассажир автомобиля Volvo и водитель автомобиля Volkswagen госпитализировали. Водитель и две пассажирки автомобиля Chery - 48-летняя львовянка и ее 11-летняя дочь - после осмотра врачей и медицинской помощи уехали домой.

К слову, в аварию попал посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер с женой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Тернопольской области автомобиль Nissan влетел в военный грузовик - погибли две женщины, пострадал ребенок и военнослужащий. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Озерная Зборовского района на трассе Тернополь-Рава Русская. Правоохранители предварительно установили, что водитель Nissan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, принадлежащий Вооруженным силам Украины.


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