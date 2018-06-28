09:11 28.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Непогода обесточила около 140 населенных пунктов в пяти областях Украины

Вследствие плохой погоды в Украине в ночь на 28 июня, было обесточено более 140 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Непогода обесточила около 140 населенных пунктов в пяти областях Украины

Так, из-за грозы и сильных порывов ветра сработала система защиты линий электропередач, после чего были обесточены 144 населенных пунктов в пяти областях.

Отмечается, что наиболее пострадали: Полтавская – 58 н.п., Днепропетровская – 52 н.п., Киевская – 28 н.п., Кировоградская – 3 н.п. и Запорожская – 3 н.п.", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что к восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Примечательно, накануне стало известно о обесточивании части Запорожья. Тамошние энергетике обещали восстановить электроснабжение города до конца суток.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в индийском штате Джаркханд на востоке страны молния убила пять человек. Среди погибших есть дети. Четверо мальчиков погибли, когда молния попала в дом, где они укрылись от сильных дождей в Бокаро.


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