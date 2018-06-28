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На Житомирщине мужчина пострадал из-за взрыва боеприпаса времен Второй мировой - ФОТО

В Житомирской области мужчина получил ранения в результате взрыва одного из боеприпасов времен Второй мировой войны.

На Житомирщине мужчина пострадал из-за взрыва боеприпаса времен Второй мировой - ФОТО

Как сообщил в четверг, 28 июня, отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, происшествие случилось вчера вечером в селе Березовка около восьми часов вечера.

В частном доме 54-летнего мужчины взорвалась бомба. Он был госпитализирован с повреждениями и термическими ожогами рук, туловища и ног.

Во время осмотра хозяйственного помещения, которое не получило значительных разрушений, специалисты-взрывотехники предварительно установили, что взорваться могла часть минометной мины времен Второй мировой войны калибра 120 мм, обломки которого были изъяты. Кроме того, внутри сарая правоохранители обнаружили еще ряд корпусов минометных мин военных лет.

Сейчас все боеприпасы и их части изъяты для направления на экспертное исследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 28 июня, в Иране была сожжена часть Абаданского нефтехимического комплекса. В городе Абадан на юго-западе Ирана произошел пожар, в результате которого пострадало шесть человек. Как сообщает агентство Tasnim, всех раненных увезли в больницу имени Имама Хомейни в Абадане.


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