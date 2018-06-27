В Техасе возле больницы прогремел взрыв, погиб мужчина

В результате инцидента погиб один человек. Еще 12 человек получили травмы.

Как сообщает телеканал ABC, все пострадавшие - строители. По предварительным данным, взорвался генератор электроэнергии.

При этом местные власти сообщают о массовых отключениях электричества в городе. Кроме того, в связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Остин, штат Техас, прогремел один взрыв. Мужчина в возрасте тридцати лет получил серьезные ранения в результате взрыва в благотворительном магазине Goodwill на Броди-Лейне.