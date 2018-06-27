В Луцке гражданина Белоруси приговорили к тюремному сроку

Сообщается, что преступник задержали в Литве, где его личность проверили по базе Интерпола. Затем мужчина был экстрадирован в Украину, где предстал перед судом. На суде он не признал своей вины, сетовав на то, что он находился под "давлением" своих поддельников, которые силой заставили его пойти на совершение кражи.

Напомним, что в 2015 году 38-летний белорус поставил на стоянку в селе Липины Луцкого района грузовик с фиктивными номерными знаками. Затем с сообщниками проник в полуприцеп другого авто, которое находилось рядом на этой же стоянке, и перегрузил в свой автомобиль более тысячи ящиков с элитными алкогольными напитками: виски, бурбоном и джином.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве неизвестные ограбили пункт обмена валют.