12:24 27.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киевской области произошло ДТП - ФОТО

Сегодня утром, 27 июня микроавтобус на житомирской трассе Мерседес столкнулся с легковым автомобилем. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киевской области произошло ДТП - ФОТО

Инцидент произошел на 25-ом километре трасы Киев- Житомир в направлении города Житомир. По предварительной информации, водитель Рено выскочил перед бусом Мерседес Спринтером с полосы разгона, когда собирался развернуться в полосу разворота на Киев. От удара бус отбросило на обочину, а Рено отлетело на десяток метров на соседнюю полосу.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Виновником аварии стал рулевой Рено, правоохранители уже открыли дело в отношении нарушения ПДД. Автомобиль Мерседес Спринтер срочно нуждается в ремонте. Оба автомобиля были эвакуированы с трассы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека.


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