В Киевской области произошло ДТП - ФОТО

Инцидент произошел на 25-ом километре трасы Киев- Житомир в направлении города Житомир. По предварительной информации, водитель Рено выскочил перед бусом Мерседес Спринтером с полосы разгона, когда собирался развернуться в полосу разворота на Киев. От удара бус отбросило на обочину, а Рено отлетело на десяток метров на соседнюю полосу.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Виновником аварии стал рулевой Рено, правоохранители уже открыли дело в отношении нарушения ПДД. Автомобиль Мерседес Спринтер срочно нуждается в ремонте. Оба автомобиля были эвакуированы с трассы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека.