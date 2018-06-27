В Херсонской области легковушка столкнулась с микроавтобусом, погибли три человека

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникации Главного упаривания Национальной полиции в Херсонской области, около двух часов дня на автодороге столкнулись два автомобиля Тoyota и "Газель"

По словам заместителя начальника отдела следственного управления областного главка полиции Евгения Шаталова, предварительно установлено, что 64-летний водитель Toyоta выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом "Газель", за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии водитель и два пассажира Toyota от полученных травм погибли на месте. А водителя "Газель" доставили в реанимацию Голопристанской больницы.

Полиция открыла уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как собщал УРА-Информ, в Ровенской области водитель легковушки допустил столкновение с маршруткой "Киев-Ковель", в результате чего маршрутку отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали.