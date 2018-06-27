В Индии разбился истребитель Су-30

Оба летчика успели катапультироваться. Как сообщает Times of India, инцидент произошел возле города Нашик.

Истребитель находился на стадии испытаний и еще не был официально введен в состав военно-воздушных сил. Он был построен индийской авиастроительной корпорацией HAL по лицензии разработчика - российской компании "Сухой".

Отмечается, что этот самолет стал восьмым в списке разбившихся Су-30МКИ, полученных ВВС Индии по контракту с Россией. В частности, в 2015 году истребитель Су-30МКИ разбился в деревне Лаокхова Боралимари в районе Нагаон в центральном Ассаме.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Австрии в среду утром, 27 июня, пассажирский поезд сошел с рельсов. Авария произошла из-за того, что машинист превысил скорость. В результате аварии 27 человек получили легкие травмы, двое из них - тяжелые ранения.