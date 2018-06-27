Под Киевом произошла стрельба - ФОТО

В городе Вишневое помощник депутата устроил "живую охоту" среди бела дня. Об этом передает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что стрелком оказался помощник народного депутата, который работал на общественных началах. Мужчина на момент задержания находился в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 2.61 промилле алкоголя. При задержании он угрожал бойцам общественного формирования "Департамент охраны", которые прибыли на место происшествия. Полиция сейчас проводит следственные действия.Всего было произведено 6 выстрелов из пистолета Макарова, резиновыми пулями.
В результате пострадали дети, находившиеся в это время на футбольном стадионе. Один ребенок был ранен в ногу, пока его уже осмотрели в больнице и отправили домой. Другие дети состоялись сильным испугом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре города Золотоноша Черкасской область мужчины устроили стрельбу. Полиция задержала злоумышленников и изъяла у них пистолет Глок, автомат Калашникова и боеприпасы. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.