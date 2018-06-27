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Под Киевом произошла стрельба - ФОТО

В городе Вишневое помощник депутата устроил "живую охоту" среди бела дня. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом произошла стрельба - ФОТО

Сообщается, что стрелком оказался помощник народного депутата, который работал на общественных началах. Мужчина на момент задержания находился в нетрезвом состоянии. В его крови обнаружили 2.61 промилле алкоголя. При задержании он угрожал бойцам общественного формирования "Департамент охраны", которые прибыли на место происшествия. Полиция сейчас проводит следственные действия.Всего было произведено 6 выстрелов из пистолета Макарова, резиновыми пулями.

В результате пострадали дети, находившиеся в это время на футбольном стадионе. Один ребенок был ранен в ногу, пока его уже осмотрели в больнице и отправили домой. Другие дети состоялись сильным испугом. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре города Золотоноша Черкасской область мужчины устроили стрельбу. Полиция задержала злоумышленников и изъяла у них пистолет Глок, автомат Калашникова и боеприпасы. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. 


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