На одной из автотрасс Киевщины загорелась иномарка - ФОТО

По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отделении автомобиля Nissan Qashqai. На место происшествия сотрудники пожарной службы прибыли по вызову очевидцев около 00:15 по киевскому времени.

Прибывшие на место пожарные нашли автомобиль Nissan, капот которого был объят огнем. Хозяина машины не могли найти, поэтому сотрудникам ГСЧС пришлось вскрывать капот самостоятельно. Спасатели сняли решетку радиатора, и начали тушить пожар. Тлела обшивка моторного отсека Qashqai. По какой причине загорелась именно эта деталь транспорта неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе села Солонцы Алешковского района на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия.