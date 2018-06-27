09:58 27.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одной из автотрасс Киевщины загорелась иномарка - ФОТО

В ночь на 27 июня в Киеве на Харьковском шоссе, 56 загорелась иномарка. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На одной из автотрасс Киевщины загорелась иномарка - ФОТО

По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отделении автомобиля Nissan Qashqai. На место происшествия сотрудники пожарной службы прибыли по вызову очевидцев около 00:15 по киевскому времени.

Прибывшие на место пожарные нашли автомобиль Nissan, капот которого был объят огнем. Хозяина машины не могли найти, поэтому сотрудникам ГСЧС пришлось вскрывать капот самостоятельно. Спасатели сняли решетку радиатора, и начали тушить пожар. Тлела обшивка моторного отсека Qashqai. По какой причине загорелась именно эта деталь транспорта неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе села Солонцы Алешковского района на автодороге столкнулись два автомобиля. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия. 


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