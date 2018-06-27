На Кировоградщине на взятке "погорел" очередной чиновник "Укроборонпрома" - ФОТО

Так, в ходе проведения оперативных действий, сотрудниками УЗЭ в Кировоградской области был задокументирован факт вымогательства неправомерной выгоды директором государственного предприятия «Кировоградский ремонтный завод радиотехнического оборудования» государственного концерна Укроборонпром.

Чиновника задержали во время получений взятки в сумме 36 500 гривен, которую последний требовал от директора местного почтового отделения за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей на территорию завода.

Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона решается вопрос о сообщение задержанному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Государственной фискальной службы.