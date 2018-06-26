15:30 26.06.2018 | Происшествия | Новости
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Более 30 человек пострадали от пожара в Южной Корее

В южнокорейском городе Седжон произошел сильнейший пожар на недостроенной парковке, вследствие чего 27 человек получили тяжелые травмы. В данное время спасательные бригады еще троих ищут под завалами здания.

Более 30 человек пострадали от пожара в Южной Корее

Об этом сообщает Yonhap.

"В центральном регионе Южной Кореи по меньшей мере 27 человек пострадало", - говорится в сообщенни. Также отмечается, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания первой медицинской помощи.

Как заявили представители строительной фирмы, на месте инцидента находилось по меньшей мере 169 рабочих. В то же время спасатели подчеркнули, что сейчас 40 пожарных машин и 115 пожарных пытаются потушить огонь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре ночью произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. К счастью, никто по время пожара не пострадал.


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