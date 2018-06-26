В Польше автобус с туристами попал в аварию, семь человек получили травмы

На юго-востоке Польши во вторник, 26 июня, автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки и Канады столкнулся с легковым автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Как сообщает RMF24, авария произошла в местности Гронкув в малопольском воеводстве.
По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались ссадинами и синяками.
По данным сотрудников службы по чрезвычайным ситуаций сейчас организовывают для 26 пассажиров автобуса временный лагерь, в котором они смогут дождаться следующего автобуса.
Напомним, как сообщает УРА-Информ, в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса