21:32 26.06.2018 | Происшествия | Новости
100197612:Polishuk

В Польше автобус с туристами попал в аварию, семь человек получили травмы

На юго-востоке Польши во вторник, 26 июня, автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки и Канады столкнулся с легковым автомобилем.

В Польше автобус с туристами попал в аварию, семь человек получили травмы

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Как сообщает RMF24, авария произошла в местности Гронкув в малопольском воеводстве.

По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались ссадинами и синяками.

По данным сотрудников службы по чрезвычайным ситуаций сейчас организовывают для 26 пассажиров автобуса временный лагерь, в котором они смогут дождаться следующего автобуса.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в результате дорожно-транспортного происшествия в Грузии с участием микроавтобуса пострадали 19 человек.


Поделиться
Читайте также:
 
В Николаевской области от кори умер восьмилетний ребенок В Индии молния убила пять человек Верховный суд США окончательно поддержал антимиграционный указ Трампа Денисова просит Москалькову способствовать ее визиту к Сущенко
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив