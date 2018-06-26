В Польше автобус с туристами попал в аварию, семь человек получили травмы

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек. Как сообщает RMF24, авария произошла в местности Гронкув в малопольском воеводстве.

По предварительной информации, в автобусе путешествовали туристы из США и Канады. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры автобуса отделались ссадинами и синяками.

По данным сотрудников службы по чрезвычайным ситуаций сейчас организовывают для 26 пассажиров автобуса временный лагерь, в котором они смогут дождаться следующего автобуса.