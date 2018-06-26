17:51 26.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен - ФОТО

Столичные копы обнаружили и конфисковали у харьковчанина наркотические вещества на полмиллиона гривен.

В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, местный житель Харькова нанимал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома. Так, во время очередной поставки наркотиков, злоумышленник погорел на нелегальном бизнесе.

По словам правоохранителей, во время обыска они обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен. В результате находки мужчина вскоре был задержан.

Сейчас ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве и Херсоне правоохранители во время спецоперации задержали пять участников организованной преступной группы, которые распространяли наркосодержащие вещества, пользуясь так званой безконтактной схемой. 


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