13:55 26.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области из СИЗО сбежали двое опасных преступников - ФОТО

В ночь на 26 июня из изолятора временного содержания в Новотроицке сбежали двое подследственных. Херсонская полиция ввела в области план Перехват. 

В Херсонской области из СИЗО сбежали двое опасных преступников - ФОТО

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

Как отмечается, злоумышленники скрылись, повредив в прогулочном дворе изолятора временного содержания металлические решетки на крыше. Также правоохранители отметили, что один из злоумышленников — Солихов Рахматулло Абдурохимович — был арестован за разбой и нанесение тяжких телесных повреждений. При этом, второй преступник - это Балаев Алексей Юрьевич, который обвиняется за совершение грабежей и краж, подчеркнули в полиции.

В настоящее время стражи порядка обратилась к населению за помощью в поиске беглецов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек.


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