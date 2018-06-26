В Калифорнии бушуют лесные пожары.

По состоянию на вторник, 26 июня, метеные власти начали эвакуации местного населения. Как сообщает The Weather Channel, в регионе объявлено чрезвычайное положение.

Власти призвали людей экономить воду, чтобы ее можно было использовать для тушения огня. Под угрозой уничтожения 600 сооружений, по состоянию на сейчас эвакуировано почти 3000 жителей.

Я никогда не видел такого огня, - заявил житель долины Гиги Армитаж. Низкая влажность и порывистый ветер позволили пожарам быстро распространиться.

В округе Темама также есть проблемы с тушением огня из-за неровной местности и большого количества холмов. О смерти и травмах не сообщалось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском штате Джаркханд на востоке страны во вторник, 26 июня, молния убила пять человек. Среди погибших есть дети. Как сообщает Синьхуа, четверо мальчиков погибли, когда молния попала в дом, где они укрылись от сильных дождей в Бокаро.