20:59 26.06.2018 | Происшествия | Новости
100197610:Polishuk

В Индии молния убила пять человек

В индийском штате Джаркханд на востоке страны во вторник, 26 июня, молния убила пять человек.

В Индии молния убила пять человек

Среди погибших есть дети. Как сообщает Синьхуа, четверо мальчиков погибли, когда молния попала в дом, где они укрылись от сильных дождей в Бокаро.

По данным представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями, в Лохардаге от удара молнии погиб фермер. Инциденты со смертельным исходом зафиксированы в округах Бокаро и Лохардага.

По словам чиновника, в Бокаро от удара молнии также пострадала девочка, ее доставили в местную больницу. Мощные предмуссонные ливни обрушились на восточные штаты Индии, в том числе Западную Бенгалию, Бихар и Джаркханд. Метеорологи прогнозируют, что экстремальные погодные условия сохранятся еще некоторое время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском в штате Уттар-Прадеш по меньшей мере 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра.


Поделиться
Читайте также:
 
Верховный суд США окончательно поддержал антимиграционный указ Трампа Денисова просит Москалькову способствовать ее визиту к Сущенко Нацбанк на среду ослабил курс гривны Эрдоган теперь такой же могущественный, как Путин, и может перестраивать Турцию по своему усмотрению
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив