В Индии молния убила пять человек

Среди погибших есть дети. Как сообщает Синьхуа, четверо мальчиков погибли, когда молния попала в дом, где они укрылись от сильных дождей в Бокаро.

По данным представителя службы по борьбе со стихийными бедствиями, в Лохардаге от удара молнии погиб фермер. Инциденты со смертельным исходом зафиксированы в округах Бокаро и Лохардага.

По словам чиновника, в Бокаро от удара молнии также пострадала девочка, ее доставили в местную больницу. Мощные предмуссонные ливни обрушились на восточные штаты Индии, в том числе Западную Бенгалию, Бихар и Джаркханд. Метеорологи прогнозируют, что экстремальные погодные условия сохранятся еще некоторое время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском в штате Уттар-Прадеш по меньшей мере 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра.