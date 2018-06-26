В аэропорту Сеула столкнулись два самолета

Во вторник утром, 26 июня, в международном аэропорту Сеула - Кимпхо в Сеуле произошло столкновение двух самолетов.
К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает Yonhap, Тут самолет авиакомпании Korean Air столкнулся с авиалайнером южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines.
Первые самолет хвостовой частью задел крыло лайнера. В результате чего оба воздушных судна получили повреждения.
Инцидент произошел во время дождя. В момент столкновения в самолетах не было пассажиров.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гвинее в понедельник утром, 25 июня, разбился самолет. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Как сообщают местные СМИ, самолет вылетел из Конакри, а упал в городе Сугета в префектуре Киндия. Все погибшие были членами экипажа.