От осложнений кори в Николаевской области умер ребенок,- Минздрав

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины во вторник, 26 июня.

Отметим, что на сегодняшний день количество новых заболевших составило 1273 человека. При этом, за 25-ю неделю 2018 года корью заболели 1 273 человека - 487 взрослых и 786 детей. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

Больше всего заболевших во Львовской (3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (2712 человек: 490 взрослых и 2222 ребенка), Ивано-Франковской (2464 человека: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (1932 человека: 924 взрослых и 988 детей), в Киеве (1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и Черновицкой (1210 человек: 399 взрослых и 811 ребенка) областях.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вакцины против кори есть во всех регионах Украины. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.