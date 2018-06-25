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Во Львове фура насмерть переехала женщину

Во Львове в понедельник, 25 июня, фура переехала женщину.

Во Львове фура насмерть переехала женщину

Пострадавшая погибла на месте происшествия. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Львовской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в после четырех часов дня на улице Городоцкой. Грузовик сбил женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП. На месте работала следственно-оперативная группа.

Окончательные обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье вечером, 24 июня, на трассе Симферополь - Харьков иномарка наехала на мужчину. В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. При этом за рулем легковушки находился депутат Запорожской областной рады Ярослав Гришин. Об аварии сообщил сам депутат на своей странице в Facebook. По его данным инцидент произошел около десяти часов вечера, когда он возвращаясь домой из города Бердянск вместе с семьей.


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