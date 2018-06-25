В Таиландской пещере заблудилась детская футбольная команда – ВИДЕО

Известно, что 13 детей потерялись еще в субботу, 23 июня.

Сейчас их поиски продолжаются. Шансы на то, что маленьких спортсменов удастся спасти живыми, по словам спасателей, остаются.

Отмечается, что, когда дети гуляли, начался сильный дождь – они спрятались вглубь пещеры, однако сильная вода помешала им выйти наружу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в селе на Прикарпатье спасательная группа нашла 4-летнего ребенка, который сутки в одиночку бродил по лесу. Сообщается, что на испуганного ребенка наткнулись. Мальчик, который пошел с дедом выпасать скот в поселке Петранка Рожнятовского района, заблудился в лесу вместе с животными.