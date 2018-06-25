В Таиланде в пещерах затерялась группа туристов

Инцидент произошел в пещере Кхао Луанг, расположенной в провинции Чианграй на севере Таиланда в туристическом городе Понг Пха. По предварительной информации, футболисты и тренер самостоятельно отправились вглубь пещеры без экскурсовода.

По истечении 6 часов туристы так и не вышли на поверхность пещеры. За ними отправили сотрудников комплекса, которые лишь обнаружили 11 велосипедов, оставленные у входа в пещеру вместе с рюкзаками, футбольными бутсами и другим спортивным оборудованием, которое лежало в корзинах.

Вероятно, футболисты и тренер все еще внутри, поэтому спасательную операцию намерены продолжить как только улучшатся погодные условия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно польская полиция задержала украинца, который перевозил в багажнике грузовика 30 человек.