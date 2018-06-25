16:57 25.06.2018 | Происшествия | Новости
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В страшном ДТП в Грузии пострадали 19 человек

В Грузии неподалеку от поселка Церовани произошло дорожно-транспортное происшествия с участием микроавтобуса и грузового прицепа, вследствие чего пострадало 19 человек.

В страшном ДТП в Грузии пострадали 19 человек

Об этом передает телеканал "Рустави-2".

Сообщается, что авария случилась в 15 километрах к северу от Тбилиси. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице с разными степенями тяжести.

"Состояние всех пациентов стабильное, опасности их жизням нет", - сообщает Министерство здравоохранения Грузии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло причинение вреда здоровью людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом в районе Борисполя Toyota Fortuna протаранила грузовик. Тoyota Fortuna ехала по Кольцевой дороге и вылетела на встречную полосу. В это время со стороны Броваров ехали два грузовика марки Volvo и DAF.

 


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