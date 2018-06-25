В страшном ДТП в Грузии пострадали 19 человек

Об этом передает телеканал "Рустави-2".

Сообщается, что авария случилась в 15 километрах к северу от Тбилиси. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице с разными степенями тяжести.

"Состояние всех пациентов стабильное, опасности их жизням нет", - сообщает Министерство здравоохранения Грузии.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения, что повлекло причинение вреда здоровью людей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Киевом в районе Борисполя Toyota Fortuna протаранила грузовик. Тoyota Fortuna ехала по Кольцевой дороге и вылетела на встречную полосу. В это время со стороны Броваров ехали два грузовика марки Volvo и DAF.