В Одессе мотоцикл наехал на переходов, пострадали четверо людей - ФОТО

Авария произошла на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщила полиция Одесской области, предварительно по показаниям свидетелей установлено, что мотоциклист с пассажиркой совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Его отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также была травмирована.

Пострадали также мотоциклист и его пассажирка. Всех четверых пострадавших с повреждениями различной степени тяжести гскорая помощь увезла в больницу.

Сейчас полиция устанавливается обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Одессы в ночь на понедельник, 25 июня, прогремел взрыв. В Приморском районе города взорвался легковой автомобиль, припаркованного на улице Троицкой. В результате инцидента пострадал 25-летний мужчина.