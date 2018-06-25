08:15 25.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100197473:Polishuk

В Одессе мотоцикл наехал на переходов, пострадали четверо людей - ФОТО

В центре Одессы вечером в воскресенье, 24 июня, мотоцикл, по неизвестным пока причинам, наехал на пешехода.

В Одессе мотоцикл наехал на переходов, пострадали четверо людей - ФОТО

Авария произошла на пешеходном переходе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщила полиция Одесской области, предварительно по показаниям свидетелей установлено, что мотоциклист с пассажиркой совершили наезд на парня, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Его отбросило на тротуар, где находилась пожилая женщина. От удара она также была травмирована.

Пострадали также мотоциклист и его пассажирка. Всех четверых пострадавших с повреждениями различной степени тяжести гскорая помощь увезла в больницу.

Сейчас полиция устанавливается обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Одессы в ночь на понедельник, 25 июня, прогремел взрыв. В Приморском районе города взорвался легковой автомобиль, припаркованного на улице Троицкой. В результате инцидента пострадал 25-летний мужчина.


Поделиться
Читайте также:
 
Ходатайство Балуха о его освобождении рассмотрят в понедельник Эрдоган победил на выборах президента в Турции В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал мужчина - ФОТО, ВИДЕО Украина начнет печатать иностранную валюту на заказ
Фоторепортаж
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО
Ароматную феерию подхватил один из символов города, цветущая сирень
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В цветах получаются очень красивые и нежные снимки
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив