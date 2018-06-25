В Гвинее потерпел крушение самолет, погибли четыре человека

В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Как сообщают местные СМИ, самолет вылетел из Конакри, а упал в городе Сугета в префектуре Киндия.

Все погибшие были членами экипажа. При этом местные власти рассказали, что в результате крушения погибли граждане Польши, ФРГ, Кабо-Верде и Гвинеи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в испанской провинции Каталонии разбился легкомоторный самолет. По предварительной информации, над небом Таррагоны загорелся легкомоторный самолет, который вылетел из португальского города Кашкайш до аэропорта Реуса. Вероятно, транспортное судно загорелось из-за внутренних неисправностей самолета.