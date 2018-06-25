13:33 25.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области в многоэтажке прогремел взрыв, травмирован мужчина - ФОТО

В городе Горняк Донецкой области в понедельник утром, 25 июня, прогремел врыв.

В Донецкой области в многоэтажке прогремел взрыв, травмирован мужчина - ФОТО

В одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый балок. В результате инцидента хозяин квартиры получил ожог ноги.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, в Селидовское отделение полиции поступило сообщение от жителей многоэтажного дома.

Соседи сообщали, что в одной из квартире на четвертом этаже раздался взрыв, в результате чего в их квартире повреждена стена. Уже на месте правоохранители установили, что на кухне установлен газовый баллон, который использовался для приготовления пищи.

Взрыв произошел в момент, когда 36-летний владелец дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил сигарету.

По данному факту полиция открылауголовное дело по статье Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне в ночь на воскресенье, 24 июня, неизвестные подожгли дом народного депутата. В результате поджога полностью выгорела крыша дома. К счастью, никто из людей не пострадал.


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