В Донецкой области неизвестные разгромили памятник герою АТО - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Известно, что в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО.

Стоит отметить, что на месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту ведутся следственные действия. Полицейские предпринимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтоживших мемориал.

Правонарушение квалифицируется по статье о хулиганстве.

К слову, Александр Ермаков погиб в боях под Дебальцево в 2015 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в городе Дергачи неизвестны жестоко повредили постамент с гербом Украины и флагштоком. По его словам, раньше на месте постамента был установлен памятник Ленину.