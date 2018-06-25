10:32 25.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области легковушка врезалась в столб, три человека погибли - ФОТО

Не справившись с управлением, водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения.

В Днепропетровской области легковушка врезалась в столб, три человека погибли - ФОТО

В Днепропетровской области в воскресенье, 24 июня, легковушка врезалась в столб. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на автодороге Днепр-Кобыляки возле поселка Обуховское.

По всей видимости, водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился с управлением. В итоге его машина столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в автомобиле находились двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое умерли на месте происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 июня под Киевом в районе Борисполя Toyota Fortuna протаранила грузовик. По предварительной информации, Тoyota ехала по Кольцевой дороге и вылетела на встречную полосу. В это время со стороны Броваров ехали два грузовика марки Volvo и DAF.


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