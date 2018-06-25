10:59 25.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Запорожьем депутат облрады насмерть сбил человека

В воскресенье вечером, 24 июня, на трассе Симферополь - Харьков иномарка наехала на мужчину.

Под Запорожьем депутат облрады насмерть сбил человека

В результате аварии пешеход скончался на месте происшествия. При этом за рулем легковушки находился депутат Запорожской областной рады Ярослав Гришин.

Об аварии сообщил сам депутат на своей странице в Facebook. По его данным инцидент произошел около десяти часов вечера, когда он возвращаясь домой из города Бердянск вместе с семьей.

Не доезжая около 20 километров до города Запорожье, под колеса его автомобиля бросился мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Гришин сам вызвал скорую помощь и полицию, а затем вместе с другими людьми оказал пострадавшему первую медицинскую помощь. Пострадавшего доставили в областную больницу. Однако жизнь парня врачам спасти не удалось.

Полиция проводит все необходимые следственные действия и должна установить мотивацию действий погибшего и все обстоятельства этой трагедии, в результате которой могли пострадать и другие люди, - написал Гришин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Полтавской области а варии погиб помощник народного депутата Украины Александра Вилкула.


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