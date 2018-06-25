15:36 25.06.2018 | Происшествия | Новости
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На Индию снова обрушились проливные дожди, есть жертвы

В последнее время на Индию обрушились сильные ливни и проливные дожди, в результате которых гибнут ни в чем не повинные люди. На этой раз из-за негоды погибли двое детей, возрастом 13 и 15 лет.

На Индию снова обрушились проливные дожди, есть жертвы

Об этом сообщает NDTV.

Согласно недавно полученным сведениям, в результате дождей пострадали около миллиона человек.  Кроме двух погибших по состоянию на сегодня, пятеро людей с серьезными ушибами находятся в медучреждение.

Синоптики утверждают, что непогода еще долго будет здесь бушевать, поэтому, жертв среди населения может быть намного больше.

Также сообщается, что есть проблемы с транспортом. Местные поезда в Мумбаи отстают от графика, также сообщается о стене, которая обвалилась, после непрерывного дождя, некоторые районы города были затоплены. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", погоду на территории Украины будут определять атмосферные фронты, прохладный воздух вытеснит жару за пределы страны. Так, небольшие дожди, ночью, утром на Левобережье, днем на крайнем востоке умеренные дожди, грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 метров на секунду Ветер преимущественно северо-западный , 5-12 метров на секунду.


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