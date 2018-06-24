Землетрясение в Японии разрушило почти семь тысяч жилых домов

В основном пострадал японская префектура Осака на юго-западе острова Хонсю. Как сообщает в воскресенье, 24 июня, ТАСС, в зоне бедствия также до сих пор отключены от системы подачи газа более 8,5 тысяч квартир и частных домов. Полностью газоснабжение предполагается восстановить уже завтра.

Напомним, число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.

Как сообщал УРА-Информ, в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны.