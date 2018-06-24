В Зимбабве неизвестные покушались на президента страны

К счастью, глава государства не пострадал. Как сообщает Reuters, инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге.

В настоящее время глава государства находится в безопасности. При этом неопознанное взрывное устройство сдетонировало в нескольких дюймах от главы государства. В результате взоыва пострадали несколько сотрудников службы безопасности.

Сам же президент отметил, что он "привык к этим попыткам", отметив, что он был отравлен на митинге за пределами Булавайо в августе прошлого года, когда все еще был вице-президентом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 ноября 2017 года президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о своей отставке . Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена получили иммунитет от уголовного преследования и пожизненную пенсию.