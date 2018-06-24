23:40 24.06.2018 | Происшествия | Новости
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В США произошла авария на железнодорожном переезде

В штате Айова в городе Дун перевернулся грузовой поезд с нефтью. Об этом говорится на сайте железной дороги BNSF Railway.

В США произошла авария на железнодорожном переезде

Сообщается, что из 32 канистры вылились наружу 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров). Профильным специалистам по опасным веществам и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс баррелей нефти. Эксперты утверждают, что данный участок переезда придется временно перекрыть, так как инцидент может привести к заражению грунта вокруг аварии. 

Местная флора и фауна также могут оказаться под угрозой. На место происшествия уже прибыли специальные машины, которые будут откачивать нефть на специальные станции, где они будут помещены в специальные баллоны. Сотрудники профильной службы просят граждан сохранять спокойствие и не паниковать, процедура ликвидации последствий инцидента может занять несколько дней.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одном из железнодорожных переездов загорелся товарный поезд с древесиной. Для ликвидации огня были привлечены 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда.


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