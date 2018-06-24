07:00 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно загорелся грузовой поезд - ФОТО

На одном из железнодорожных переездов загорелся товарный поезд с древесиной. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

В Ровно загорелся грузовой поезд - ФОТО

Сообщается, что на станции "Привокзальная" загорелся груженный древесными колодами вагон. Спасатели, по прибытии на место происшествия, устранили угрозу переброса пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами.

В течении 15-ти минут пожарные протянули к место возгорания два водяных и один воздушных-пенный стволы на ликвидацию пожара и один водяной ствол - на охлаждение цистерны. Для ликвидации огня были привлечены 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе села Кругляковка Харьковской области мотоцикл въехал в поезд. От полученных травм на месте аварии погибли 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства.


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