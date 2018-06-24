06:00 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве женщина стала виновницей чудовищной аварии - ФОТО

В Киеве водитель Mercedes протаранила 4 припаркованных автомобиля. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве женщина стала виновницей чудовищной аварии - ФОТО

Инцидент произошел на проспекте Победы, 68/1, перекресток с улицы Шпака. 

По предварительной информации, Женщина-водитель на иномарке Mercedes S500 испугалась манёвра внедорожника и начала паниковать. В результате на мокрой дороге она стала выкручивать руль и начала "крушить" припаркованные рядом автомобили.

В итоге, под прицел немецкого Mercedes  попали Mazda6 и Mazda3, Toyota RAV4. 

Водителя Mazda 6 госпитализировали. Девушку-водителя увезли на наркологическую экспертизу, патрульные подозревают, что девушка могла находится в нетрезвом состоянии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве столкнулось две иномарки. Пострадала женщина-пассажир из автомобиля Daewoo. Ее в срочном порядке была госпитализирована в 17 больницу. 


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