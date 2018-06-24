В Киеве женщина стала виновницей чудовищной аварии - ФОТО

Инцидент произошел на проспекте Победы, 68/1, перекресток с улицы Шпака.

По предварительной информации, Женщина-водитель на иномарке Mercedes S500 испугалась манёвра внедорожника и начала паниковать. В результате на мокрой дороге она стала выкручивать руль и начала "крушить" припаркованные рядом автомобили.

В итоге, под прицел немецкого Mercedes попали Mazda6 и Mazda3, Toyota RAV4.

Водителя Mazda 6 госпитализировали. Девушку-водителя увезли на наркологическую экспертизу, патрульные подозревают, что девушка могла находится в нетрезвом состоянии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в центре Киеве столкнулось две иномарки. Пострадала женщина-пассажир из автомобиля Daewoo. Ее в срочном порядке была госпитализирована в 17 больницу.