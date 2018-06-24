В Херсоне неизвестные подожгли дом народного депутата

В результате поджога полностью выгорела крыша дома. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщает полиция Херсонской области, на месте происшествия полицейские установили, что пожар произошел в жилом доме. Речь идет о депутате Александре Спиваковском. Огонь полностью уничтожил крышу дома.

При этом, по данным правоохранителей, за три дня до поджога народный депутат получил угрозы.

По данному факту открыто уголовно дело по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Александр Спиваковский прошел в Верховную Раду по 182-му избирательному округу в Херсонской области. Входит во фракцию Блок Петра Порошенко.