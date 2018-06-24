В Чернобыльской зоне задержали вооруженно сталкера - ФОТО

Сообщается, что пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда заметили передвижение мужчины, который, также заметив слежку, принялся на утек. Сотрудники пограничной службы неоднократно призывали нарушителя порядка остановиться, однако тот никак не реагировал на их команды.

В итоге, служащим пришлось применить силу и оружие для задержания мужчины. В ходе предварительного досмотра его личных вещей был обнаружен охотничий карабин "Вулкан" и 15 патронов калибра 7,62 миллиметров. Никакого документального разрешения на оружие у задержанного при себе не оказалось.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории Чернобыльской зоны отчуждения пограничники задержали четырех украинцев, которые незаконно проникли не территорию закрытого объекта. В ходе допроса выяснилось, что молодые юноши проникли на территорию закрытого объекта с целью экстремального туризма.