Под Львовом водитель уснул за рулем, погиб человек

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек. Еще восемь человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области, правоохранители установили, что водитель автомобиля "Skoda Octavia", 59-летний житель города Обухов, уснул за рулем. Его машина выехала на полосу встречного движения.

Водители "Toyota" и "Mitsubishi ", которые двигались навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

Однако на встречной полосе "Skoda" столкнулась с микроавтобусом "Volkswagen LT", которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находились девять пассажиров - все иностранцы.

Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Octavia". Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения Уголовного Кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - к лишению свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве водитель Mercedes протаранила четыре припаркованных автомобиля. Инцидент произошел на проспекте Победы, 68/1, перекресток с улицы Шпака. По предварительной информации, женщина-водитель на иномарке Mercedes S500 испугалась маневра внедорожника и начала паниковать. В результате на мокрой дороге она стала выкручивать руль и начала "крушить" припаркованные рядом автомобили.