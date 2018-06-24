11:59 24.06.2018 | Происшествия | Новости
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От взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека

В результате взрыва, который прогремел в Эфиопии в субботу, 23 июня, во время митинга в поддержку премьер-министра погиб один человек. При этом пострадали 154 человека.

От взрыва на митинге в Эфиопии пострадали 154 человека

При этом в своем телеообращении премьер страны заявил, что в результате взрыва погибли "несколько человек", еще несколько человек получили ранения. Как сообщает в своем Twitter министр здравоохранения страны Амир Аман, десять человек из пострадавших находятся в критическом состоянии.

В свою очередь генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв произошел на одной из площадей Аддис-Абебы, на которой премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступал перед своими сторонниками. В акции участвовали несколько десятков тысяч человек. На данный момент причина взрыва неизвестна, полиция начала расследование.


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