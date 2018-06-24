03:00 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Сумщине двое местных пытались украсть пчелиные улья

В городе Тростянец в Сумской области правоохранители задержали двух мужчин, которые обокрали пасечника. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции Украины. 

На Сумщине двое местных пытались украсть пчелиные улья

К полисменам обратился 44-летний местный житель, который занимался сбором меда и держал пасеку. По его словам, в его отсутствии пасека уменьшилась вдвое, не хватало приблизительно 15 домиков с пчелами.

Оперативники пришли к выводу, что похищенные вещи слишком габаритные для того, чтобы быстро их перевезти и спрятать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже причастны двое мужчин, один - местный, другой - его знакомый из областного центр, оба ранее не имели судимости.

Краденное мужчины планировали продать на местном рынке. Теперь двум подозреваемым наказанием до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кривом Роге в Металлургическом районе неизвестные похитили мужчину, а затем убили его. 


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