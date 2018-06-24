09:00 24.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине правоохранители ликвидировали очередную нарколабораторию - ФОТО

В Киевской обласи полиция ликвидировала мощную нароколабораторию. Об этом передает пресс-служба правоохранительного ведомства. 

На Киевщине правоохранители ликвидировали очередную нарколабораторию - ФОТО

Сообщается, что полисмены арестовали 29-летнего молодого человека, который в своем доме организовал мощную нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Следователи установили, что наркоторговец привлек к производству наркотиков своего знакомого. Тот "работал" за определенную часть психотропных веществ, в частности - проверял готовность наркотика.

В ходе обыска лаборатории правоохранители обнаружили амфетамина весом более 2 кг. Кроме того, было изъято 2 кг прекурсора «фенилнитропропен», а также специальное лабораторное оборудование, предназначенное для синтеза наркотиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно столичные правоохранители задержали 25-летнего киевлянина, который занимался продажей и распространением наркотических веществ. Изъятые психотропные вещества на сумму около 500 000 гривен работники Святошинского управления полиции управления полиции направили на экспертное исследование.


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