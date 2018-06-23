В центре Киеве столкнулось две иномарки - ФОТО

Инцидент произошел на пересечении улиц Тургеневская и Полтавская. По предварительной информации, водитель автомобиля Фольксваген ехал по улице Полтавской и не пропустил автомобиль Daewoo Lanos, который двигался по главной по улице Тургеневской.

В результате произошло столкновение двух легковушек, причем Daewoo на полном ходу врезалась с сигнальный столб. Пострадала женщина-пассажир из автомобиля Daewoo. Ее в срочном порядке была госпитализирована в 17 больницу. На место происшествия прибыли правоохранители и скорая помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте победы от Шулявке в направлении метро Берестейской столкнулось две иномарки. В результате ДТП образовалась огромная пробка, заняты все левые ряды.