В Тернопольской области произошел масштабный пожар на спиртовой базе - ФОТО

Тут произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе. После чего начался сильный пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около шести часов. Спасатели установили, что произошла разгерметизации одной из емкостей со спиртом, в результате чего вспыхнул пожар. Сейчас началась эвакуация 350 жильцов частных жилых домов, расположенных рядом.

Вместе с тем о жертв и пострадавших пока не сообщается. По состоянию на десять часов вечера пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируемая, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле города Очаков в Николаевской области 22 июня сгорело 4,5 гектаро пшеничных полей. Об этом передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям области.