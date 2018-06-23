23:58 23.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернопольской области произошел масштабный пожар на спиртовой базе - ФОТО

В субботу вечером 23 июня, в городе Збараж Тернопольской области возник серьезный пожар.

В Тернопольской области произошел масштабный пожар на спиртовой базе - ФОТО

Тут произошел взрыв емкостей с биоэтанолом на недействующем спиртовом заводе. После чего начался сильный пожар.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила около шести часов. Спасатели установили, что произошла разгерметизации одной из емкостей со спиртом, в результате чего вспыхнул пожар. Сейчас началась эвакуация 350 жильцов частных жилых домов, расположенных рядом.

Вместе с тем о жертв и пострадавших пока не сообщается. По состоянию на десять часов вечера пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. Интенсивность огня значительно уменьшилась. Ситуация полностью контролируемая, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле города Очаков в Николаевской области 22 июня сгорело 4,5 гектаро пшеничных полей. Об этом передает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям области.


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