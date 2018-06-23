В столице пьяный водитель протаранил светофор - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Volvo не справился с управлением и влетел в столб. Позже выяснилось, что в крови лихача драгер зафиксировал больше 2 промиле алкоголя в крови. В результате дорожно-транспортного происшествия рулевой получил множественные травмы и ушибы, мужчину госпитализировали.

От удара автомобиль сплющило вдвое, частично пострадал и рекламный щит, часть конструкции придется восстанавливать. На месте прибыло два экипажа полиции и бригада скорой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове водитель иномарки влетел в остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель "Ауди" и "Ланоса", обоих госпитализировали. В момент столкновения на остановке никого не было. Позже выяснилось, что в крови юноши находилось 2,28 промиле алкоголя.