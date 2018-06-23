В Одессе среди белого дня утонул мужчина

По его словам, компания из 5 человек ночью распивала на пляже алкогольные напитки и утром решила искупаться. Спустя несколько минут 27-летний одессит ушел на дно. Товарищи вызвали на место происшествия спасателей, однако последние лишь выволокли труп погибшего. Спасатели передали тело потерпевший профильным органам для идентификации личности. На место происшествия прибыли правоохранители для фиксации инцидента.

Спасательные службы просят пляжников купаться только в специально разрешенных для этого местах. Отметим, что с начала июня на водоемах страны погибли 88 украинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на территории Гидропарка в Днепре посетители пляжа обнаружили тело молодой женщины. На место происшествия прибыла группа водолазов, которая извлекла тело погибший на глубине 8 метров.