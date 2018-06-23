В Киевской области девушка свела счеты с жизнью - ФОТО

По предварительной информации, в ЖК "Пионерский Квартал", девушка по неизвестным обстоятельствам решила выброситься из окна своей квартиры. В момент совершения суицида в помещении, где проживала погибшая, никого не было.

По прибытии на место происшествия медики лишь констатировали смерть. На месте продолжают работать скорая помощь и патрульная полиция. Правоохранители уже опросили несколько свидетелей и нашли родственников погибшей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Святошинском районе столицы мужчина упал с крыши высотой приблизительно 15 метров. Прибывшие патрульная полиция и следственно-оперативная группа обнаружили при осмотре тела записку. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Ему было 64 года.